Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tank von Sattelzugmaschine aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Holle (web) - In der Zeit von Freitag 14:00 Uhr bis Samstag 15:00 Uhr kam es zu einem versuchten Dieseldiebstahl an einer abgestellten Sattelzugmaschine. Der Sattelzug stand dabei auf dem Parkplatz "Am Mohldberg" in Holle (Bereich Spotplatz/ Restaurant). Der unbekannte Täter hebelte (vermutlich in der entsprechenden Nacht) den abgeschlossenen Tankdeckel am Sattelzug auf. Zu einem Abpumpen des Kraftstoffes ist es dann allerdings nicht gekommen. Möglicherweise wurde der Täter von Passanten bei der Tatausführung gestört. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) zu melden. Der Schaden an der Sattelzugmaschine wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell