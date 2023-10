Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemitteilung der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person; Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen, gegen 05.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich B 249 / Bahnhofstraße in Eschwege zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Meinhard mit seinem Fahrzeug aus Grebendorf kommend in Richtung Kreisel/Bahnhof ab und prallte während des Abbiegevorgangs mit dem 63-jährigen Pedelec-Fahrer aus Eschwege, der die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof befuhr, zusammen. Aufgrund des Zusammenpralls erlitt der 63-jährige Eschweger schwere Verletzungen. Am Pkw sowie dem Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 EUR. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

