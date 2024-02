LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Weimar (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag in der Hottelstedter Straße in Berlstedt von zwei geparkten Fahrzeugen (Sattelzugmaschine und Kleintransporter) jeweils beide Kennzeichentafeln. Dabei wurden auch die Kennzeichenhalterungen teilweise beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

