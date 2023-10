Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Faurndau - Großeinsatz der Polizei

Am Freitagmorgen rückte die Polizei zu einer Bedrohungslage nach Göppingen-Faurndau aus.

Unbekannte haben am Morgen an eine Schule im Ahornstraße eine E-Mail mit bedrohlichem Inhalt geschickt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus und räumte die Schule. Die Schule wurde durchsucht. Nach einer Bewertung aller Informationen wurden keine Hinweise auf eine Gefährdung festgestellt. Gegen 9.50 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Am Freitagmorgen kam es nach den derzeitigen Erkenntnissen landesweit zu ähnlichen Bedrohungslagen.

