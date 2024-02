Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Kennzeichentafeln entwendet

Weimar (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag in der Hottelstedter Straße in Berlstedt von zwei geparkten Fahrzeugen (Sattelzugmaschine und Kleintransporter) jeweils beide Kennzeichentafeln. Dabei wurden auch die Kennzeichenhalterungen teilweise beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell