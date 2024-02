Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Aufmerksame Verkäuferin verhindert Trickbetrug

Samstagvormittag erhielt eine ältere Dame aus Serba einen Anruf und wurde zu einem Gewinn im Bingo in Höhe von 100.000 Euro beglückwünscht. Um den Gewinn auszahlen zu können forderte der Täter 3000 Euro in Guthabenkarten. Die Geschädigte machte sich sofort auf den Weg und wollte die Karten in einem nahegelegenen Supermarkt erwerben. Dies verhinderte die Verkäuferin und machte die Geschädigte auf den Schwindel aufmerksam. Noch während der Anzeigenaufnahme versuchte der Täter die ältere Dame telefonisch zur Zahlung zu veranlassen. Trotz ihrer Hilfe ging der Täter auf ein mögliches Treffen, natürlich mit der Polizei, nicht ein.

