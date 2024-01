Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung vom Polizeikommissariat Wolfenbüttel vom 06.01.2024

Wolfenbüttel (ots)

Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Lindener Str. 22, 38300 Wolfenbüttel

Bearbeitet von: PHK Baesecke

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen  05331/933- 0 38300 Wolfenbüttel 06.01.2024  05331/933- 150

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 6. Januar 2024:

Verschiedene Brandorte im Stadtgebiet Wolfenbüttel

Stadtgebiet Wolfenbüttel - Leopoldstraße, Elmweg, An der roten Schanze, Ahlumer Straße Samstag, 06.01.2024, 04:30 - 04:50 Uhr

Zum oben genannten Zeitpunkt kam es an den gen. Örtlichkeiten zu PKW-Bränden.

Zunächst wird in der Leopoldstraße ein Feuer gemeldet. Hierbei stand ein Carport, in unmittelbarer Nähe des dortigen Bio-Marktes, in Vollbrand. Die darin befindlichen zwei PKW sind vollkommen ausgebrannt. Ein weiteres Feuer wurde im Elmweg gemeldet. Hierbei stand ein PKW in Vollbrand. Das Feuer griff auf die danebenstehende Hecke über. Der PKW ist ebenfalls vollkommen ausgebrannt. Anschließend wird in der Straße An der roten Schanze festgestellt, dass sich zwei PKW in Vollbrand befinden. Diese sind ebenso ausgebrannt. Ein dahinter parkender PKW wurde dabei von den Flammen des Feuers beschädigt. Ein letztes Feuer wurde in der Ahlumer Straße gemeldet. Hierbei habe eine Leuchtreklame einer leerstehenden Gaststätte gebrannt. Diese wurde dabei zerstört.

Die Ursache der Feuer ist bislang ungeklärt, eine Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu den Bränden an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter der Tel.: 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell