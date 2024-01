Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.01.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Kinderbetreuungseinrichtungen waren Ziel der Täter.

Wolfenbüttel, Geibelstraße, 03.01.2024, 17:00 Uhr-04.01.2024, 07:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte ein Fenster der Betreuungseinrichtung aufgehebelt und sich auf diese Weise den Zutritt verschafft. In den Räumen wurden zahlreiche Behältnisse durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld und ein iPad und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Bei einem weiteren am 04.01.2024 angezeigten Einbruchsversuch in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Wolfenbüttel, Ludwig-Richter-Straße, scheiterten die Täter jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in die Räume. Trotz Hebelversuchen an Türen und Fenstern gelang nicht der Zutritt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.200 Euro.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 entsprechende Zeugenhinweise entgegen.

