Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Tageswohnungseinbruch +++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstag, den 28.11.2023, zwischen 14:00 und 21:00 Uhr, einen Einbruch in ein Wohnhaus in Westerstede, Narzissenweg, verübt. Der/die Täter hebelte(n) ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf. Aus dem Schlafzimmer wurde ein Portemonnaie entwendet, in dem sich u.a. mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Die Westersteder Polizei bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04488/833-115 zu melden. /1537750

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell