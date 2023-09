POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Schützenstraße von Idar-Oberstein

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Mo, 18.09 auf Di. 19.09.23 kam es bei zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Hermeskeil, sowohl in der Züscher Straße als auch in der Martinusstraße zu Einbrüchen in dortige Ackerschlepper, bei denen wertvolle Elektronikteile entwendet wurden. Hat jemand im Vorfeld oder in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge gemacht ? Hinweise bitte an die ...

