Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Polizei am Wochenende bei Unfallaufnahmen gefordert +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kuhlenstraße / Ecke Ammerlandallee, bei dem ein 79-jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegevorgang drei Fußgängerinnen übersehen hat, die gerade im Begriff waren, an der Fußgängerfurt die Straße zu überqueren. Zwei der Fußgängerinnen wurden dabei leicht touchiert und leicht verletzt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend, gegen 23:15 Uhr, in der Eberhard-Ries-Straße in Westerstede. Ein 49-jähriger fuhr mit seinem Pkw gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei ihm allerdings Alkoholgeruch und letztlich eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille fest. Die Folge war eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins.

