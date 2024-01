Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.01.2024.

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl aus Wohnung.

Salzgitter, Lebenstedt, Suthwiesenstraße, 31.12.2023, 14:00 Uhr.

Eine ca. 40 jährige Frau hatte an der Wohnungstür eines sehr betagten Seniors geklingelt und um ein Glas Wasser gebeten. Der hilfsbereite Herr hatte daraufhin der Frau Einlass gewährt. Als der Mann das Getränk geholt hatte, habe sich die Frau offensichtlich unbemerkt in der Wohnung bewegen können. Hier habe sie schließlich eine geringe Bargeldsumme entwenden können. Die Frau verließ daraufhin die Wohnung. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Die Polizei macht deutlich, dass sie niemanden auf Grund eines erbetenen Getränkes in ihre Wohnung Einlass gewähren müssen. Begehrende können auch das Getränk vor der Wohnungstür in Empfang nehmen. In jedem Fall können sie sich immer vertrauensvoll an ihre Polizei wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell