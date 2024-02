Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Sprayer geflüchtet

Weimar (ots)

Samstagnacht gegen 01:30 Uhr stellten die Beamten im Rahmen der Streifenfahrt in der Gropiusstraße zwei dunkel gekleidete, männliche Personen fest, die gerade eine Mauer mit rot-orangefarbenen Graffiti besprühten. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten beide unerkannt in Richtung Busbahnhof (Hoffmann-von-Fallersleben-Straße). Einer der Täter konnte kurzzeitig festgestellt, jedoch nicht gefasst werden. Dieser stürzte auf der Flucht beim Übersteigen eines Zaunes, so dass davon auszugehen ist, dass er sich dabei verletzt hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell