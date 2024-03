Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 15./16.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Einbruch in Bücherei

Im Zeitraum Donnerstag, 14.03.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 08:45 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Gebäude der ev.luth. Kirchengemeinde in der Kösliner Straße in Essen und entwenden dort einen Beamer. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel am 16.03.2024 gegen 00:10 Uhr die Hauptstraße in Garrel befuhr, obwohl er aufgrund des Konsums von Alkohol absolut fahruntüchtig war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum Donnerstag, 14.03.2024, 17:30 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 11:00 Uhr kam es in der Rotaugenstraße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell