LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Suhl

Landkreis Hildburghausen (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei in Bezug auf die Beschaffung von Betäubungsmitteln konnten Einsatzkräfte am 06.03.2024 zwei Männer im Alter von 43 und 36 Jahren, von denen einer im Landkreis Hildburghausen wohnt, hochnehmen. Die Ermittler fanden im Auto der beiden ein Kilogramm Methamphetamin und über 5.000 Euro Bargeld. Beides wurde beschlagnahmt und die Täter vorläufig festgenommen. Auch die Durchsuchung bei den Männern zuhause nur einen Tag später verlief positiv. Hier konnten in einer der Wohnungen weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und in der anderen mehrere dem Waffengesetz unterliegende Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Die Richterin des Amtsgerichts Meiningen erließ bei der Haftrichtervorführung am Nachmittag des 07.03.2024 Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie kamen in die Justizvollzugsanstalt.

