POL-NOM: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Montag, den 10.04.2023, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 19 Uhr den 21-jährigen Fahrer eines Mercedes in der Grimsehlstraße in Einbeck. Ein durchgeführter Drogentest ergab den Verdacht, dass der aus Einbeck stammende Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stehen könnte. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ...

