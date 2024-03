Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Junge greift Mitschüler an

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 11:40 Uhr, soll es in einer Realschule in Lohne in einem Klassenzimmer anscheinend zu einem körperlichen Angriff eines Jugendlichen aus Lohne auf einen Jungen aus Vechta gekommen sein. Der Junge aus Vechta wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 14.03.24, gegen 17:10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Dinklager Straße einen 38-jährigen Lohner auf einem Kleinkraftrad. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ferner stand der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,53 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 38-Jährigen eingeleitet.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 12.03.24, im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 17:20 Uhr, kam es in der Marienstraße in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr dabei gegen einen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen abgestellten PKW und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell