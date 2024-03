Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verdacht der Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 16:15 Uhr, wurde durch Polizeibeamte in der Ahornstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der 40-jährige Fahrzeugführer aus Vechta händigte seinen Führerschein aus, welcher augenscheinlich Fälschungsmerkale aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren ohne Pflichtversicherungsschutz sowie Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 22:19 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Rotdornstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 31-jährigen Goldenstedter. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den PKW des Mannes kein Versicherungsschutz mehr bestand. Ferner stand der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,79 Promille. Dem Goldenstedter wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 19:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Großen Straße einen 23-jährigen Holdorfer in seinem Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 10:12 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Großen Straße einen 43-jährigen Fahrzeugführer aus Visbek. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Visbeker wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Dinklager Landstraße, an einem dortigen Kreisverkehr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen PKW-Fahrer aus Dinklage sowie einer 21-Jährigen Pedelec-Fahrerin aus Lohne. Diese missachtete beim Überqueren der Fahrbahn den vorfahrtsberechtigten, in den Kreisverkehr einfahrenden, Fahrzeugführer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec-Fahrerin, welche leicht verletzt worden ist.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Radfahrerin und anschließender Unfallflucht

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 12:30 bis 12:45 Uhr, kam es in der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 29-jährigen Radfahrerin und einer unbekannten PKW-Fahrerin. Die Fahrzeugführerin übersah beim Abbiegevorgang die auf dem Radweg fahrende 29-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin wurde dadurch leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 15:53 bis 16:08 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 35-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Damme und einer 63-jährigen PKW-Fahrerin aus Lemförde. Die Fahrzeugführerin übersah beim Abbiegevorgang die auf dem Radweg fahrende 35-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde dadurch leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell