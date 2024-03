Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl sowie Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Dienstag, den 12.03.24, gegen 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 13.03.24, gegen 07:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Firmenfahrzeug die beiden linken Radkappen. Der PKW stand im Bereich Sevelter Straße, Ecke Herzog-Erich-Ring abgeparkt. Ferner wurden die beiden Rückleuchten des Fahrzeugs beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Diebstahl einer großen Menge Pflanzenschutzmittel

Am Dienstag, den 12.03.24, von 20:50 Uhr bis 23:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle einer Firma im Hogen Brink. Aus dieser entwendeten die Täter eine große Menge Pflanzenschutzmittel. Der Gesamtschaden liegt circa im mittleren fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Lastrup - Einbruch in Produktionshalle

Im Zeitraum von Dienstag, den 12.03.24, gegen 21:00 Uhr, bis Mittwoch, den 13.03.24, gegen 04:14 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einer Produktionshalle einer Firma in der Straße "Im Eichengrund". Ob etwas entwendet worden ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Haustür

Im Zeitraum von Dienstag, den 12.03.24, gegen 08:00 Uhr, bis Mittwoch, den 13.03.24, gegen 09:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mutwillig den Glaseinsatz einer Haustür in der Straße Im Pekel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 13.03.24, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 16:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Heukamp-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW der Geschädigten und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes der Geschädigten entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell