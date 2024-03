Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Am Montag, 11. März 2024, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das blaue Versicherungskennzeichen eines SEGWAY E-Rollers. Der Roller war im Tatzeitraum im Fahrradstand der Adolf-Kolping-Schule in der Klapphakenstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Am Montag, 11. März 2024, zwischen 07.30 Uhr und 12.55 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das blaue Versicherungskennzeichen eines YAMAHA Motorrollers YQ50. Der Roller war im Tatzeitraum bei der Don Bosco Schule Am Mühlenbach abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. März 2024, kam es gegen 01.25 Uhr Am Freibad/Ecke Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW eine Rasenfläche im Wohngebiet und driftete dort vermutlich absichtlich. Hierdurch verlor er offensichtlich die Kontrolle über seinen PKW, kam über die Straße Am Freibad nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hier den dort abgestellten Peugeot RCZ einer 31-Jährigen aus Dinklage. Durch den Aufprall wurde der Peugeot gegen einen links daneben abgestellten VW Caddy Life eines 52-jährigen Dinklagers geschoben. Die Driftspur zog sich weiter in Richtung Kastanienallee. Der Schadensverursacher flüchtete unerkannt. Sein Fahrzeug dürfte Beschädigungen im rechten vorderen Fahrzeugbereich davongetragen haben. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt 7500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Ein 56-jähriger Fahrer (wohnhaft in Lohne) eines Muldenkippers beabsichtigte, mit seinem Muldenkipper um eine Kurve zu fahren. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden 16-Jährigen aus Dinklage auf einem E-Scooter. Der E-Scooter stieß hierdurch mit der Hinterachse des Muldenkippers zusammen und wurde unter dem Reifen eingeklemmt. Der Jugendliche kam infolge des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 11. März 2024, 10.50 Uhr, bis Dienstag, 12. März 2024, 12.05 Uhr, wurde in Vechta, Theodor-Heuss-Straße ein weißer Citroen C1 beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des PKW und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. März 2024, kam es zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Brägeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Kleinwagens beschädigte beim Ausparken den dort abgestellten grauen Mercedes_Benz AMG C43 eines 34-Jährigen aus Lohne. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließen unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter Tel.: (04442) 808460.

Visbek - Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern

Am Dienstag, 12. März 2024, kam es um 18.25 Uhr in Erlte zu einem Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern. Die beiden Männer, ein 55-Jähriger aus Emstek, und ein 63-Jähriger aus Vechta begegneten sich auf dem Fahrradweg an einer Fahrbahnverschwenkung. Dort kam es zu einem Zusammenstoß, durch den beide Beteiligte stürzten. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

