Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Baucontainer

Im Zeitraum von Donnerstag, den 07.03.24, gegen 17:00 Uhr, bis Montag, den 11.03.24, gegen 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug aus einem in der Straße "Grapperhauser Mark" abgestellten Baucontainer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Unbekannte führen unerlaubt Baumschnittarbeiten durch

Im Zeitraum von Freitag, den 01.03.24, bis Montag, den 11.03.24, gegen 10:19 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter auf einem Spielplatz im Schlehenweg unerlaubt Baumschnittarbeiten an drei Lindenbäumen durchgeführt. An den Bäumen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 11.03.24, von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es in der Lohner Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am Nissan des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Montag, den 11.03.24, gegen 06:54 Uhr, kam es auf der Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 55-jährige Frau aus Vechta fuhr dabei gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte PKWs. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Bei einem der zwei angefahren Fahrzeuge handelte es sich um ein Taxi, in welchem zum Unfallzeitpunkt ein 3-jähriges Kind aus Lohne saß. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Es wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug der 55-jährigen Frau aus Vechta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 11.03.24, von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Keetstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am Ford des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Am Montag, den 11.03.24, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Driverstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Fahrzeugführer aus Vechta sowie einem 62-jährigen Radfahrer aus Vechta. Der Fahrzeugführer übersah während seines Abbiegevorgangs den auf dem Radweg fahrenden 62-Jährigen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

