POL-CLP: Weitere Meldungen für den Landkreis Vechta

Steinfeld - 16-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis flieht mit unversichertem Kleinkraftrad vor der Polizei

Am Donnerstag, 07. März 2024, wurde gegen 17.05 Uhr auf der Kroger Straße ein 16-Jähriger aus Steinfeld auf einem Kleinkraftrad festgestellt, welcher mit einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h unterwegs war und an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der Jugendliche zunächst, sich dieser Kontrolle zu entziehen. Er floh über einen Fahrradweg in Richtung Innenstadt und von dort in Richtung Bundesstraße B214. Letztendlich konnte er im weiteren Verlauf seinen Roller schiebend Im Krimpel angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung war. Das Kleinkraftrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt, der 16-Jährige an seine Eltern übergeben.

Bakum/Schledehausen & Cappeln/Elsten - Tätergruppe dringt in mehrere Objekte ein

Zwischen Donnerstag, 07. März 2024, 21.00 Uhr, und 08. März 2024, 07.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage im Alten Schulweg in Bakum/Schledehausen ein. Sie entwendeten dort u.a. drei Pedelecs, einen Freischneider und diverses Werkzeug. Das Diebesgut wurde auf der Flucht dann zum Teil direkt wieder entsorgt. Zwei Pedelecs wurden - vermutlich für eine spätere Abholung - an der Kreisstraße deponiert. Das dritte Pedelec konnte am Morgen des 08. März 2024 an einem weiteren Tatort in Cappeln OT Elsten, Achter Haneklau, wieder aufgefunden werden, ebenso wie einige Schubkarren und Kisten mit Diebesgut. Auch an der Tatörtlichkeit Achter Haneklau war gewaltsam eine Garage geöffnet und diverse Maschinen und unterschiedlichste Werkzeuge entwendet worden, die dann von den Tätern aus bislang ungeklärter Ursache später auf Ackerflächen in unmittelbarer Nähe des betroffenen Grundstücks zurückgelassen wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710, die Polizei Cappeln, Tel.: (04478) 958600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

