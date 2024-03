Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Versuchter Einbruch in Wohnhaus Am Sonntag, den 10. März 2024, gegen 06:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich Zutritt in ein Wohnhaus im Dinkelkamp in Vechta zu verschaffen. Hierbei wurden sie durch den eintreffenden Hauseigentümer gestört. Die Täter flüchteten daraufhin. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen. ...

mehr