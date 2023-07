POL-HS: Firmenfahrzeug gewaltsam geöffnet

Heinsberg-Dremmen (ots) - Unbekannte Personen drangen in der Nacht von Sonntag (09. Juli), 19 Uhr, auf Montag (10. Juli), 09.30 Uhr, gewaltsam in ein an der Gladbacher Straße gelegenes Fast Food Restaurant ein. In den Räumlichkeiten hebelten sie zudem die Tür zur Toilette auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

