Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 09.03.2024 bis zum 10.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Samstag, 09.03.2024, gegen 14:50 Uhr, kam es an der Einmündung Lohner Straße Ecke Bergmannstraße in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem PKW die Bergmannstraße und beabsichtigte auf die Lohner Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie den 39-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg aus Lohne kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich nach ersten Angaben schwer.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 10.03.2024 zwischen 01:30 und 02:30 Uhr nachts kam es in Vechta, auf dem Visbeker Damm in Höhe Kuhmarkt zur einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein geparkter Pkw beschädigte. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2000EUR. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Bakum - versuchte räuberische Erpressung Am Samstag, dem 09.03.2024 kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in Bakum. Zwei bislang unbekannte Täter forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe einer Plastiktasche des Opfers. Als das Opfer in Kampfhaltung geht und die Täter anschreit, lassen diese von ihm ab und flüchten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die unbekannten Täter wurden als jugendlich, ca. 170 cm groß und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Täter trugen dunkle Oberbekleidung, blaue Jeans und weiße Sneaker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

