Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe OT Schwaneburger Moor - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 08.03.2024 ca. 09:15 Uhr und Samstag 09.03.2024 ca. 09:15 Uhr, kam es an der Kapelle in der Schwaneburger Wieke zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte/r Täter warf mittels Steines eine Fensterscheibe ein. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen.

26219 Bösel - diverse Verkehrsdelikte

Am Sonntag, dem 10.03.2024, um 00:50 Uhr, wollten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen Verkehrsteilnehmer kontrollieren, welcher mit seinem PKW die Friesoyther Straße befuhr. Der Fahrzeugführer kam der Aufforderung des Anhaltens nicht nach und versuchte sich durch Flucht der Verkehrskontrolle zu entziehen, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung gestellt und kontrolliert werden. Es handelte sich hierbei um einen 17-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Cloppenburg, dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin konnten Anhaltspunkte für den Konsum berauschender Mittel festgestellt werden, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

