Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 09.03. - 10.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung Am Samstag, 09.03.2024, um 10:50 Uhr ereignete sich auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 82jähriger PKW Führer aus Cloppenburg wollte mit seinem Fahrzeug die Friesoyther Straße vom Garreler Weg aus kommend überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 26jährigen PKW Führer aus Cloppenburg. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme zeigte der 26jährige den Beamten das Lichtbild eines Führerscheins, bei dem es sich offensichtlich um eine Totalfälschung handelte. Gegen den Unfallbeteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. Emstek - Sachbeschädigung In der Zeit von Freitag, 08.03.2024, 22:30 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür einer Apotheke an der Straße Am Markt in Emstek. Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen. Garrel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 09.03.2024, um 19:40 Uhr ereignete sich in Garrel auf der Böseler Straße ein Verkehrsunfall. Eine 49jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe befuhr mit ihrem PKW die Böseler Straße in Fahrtrichtung Garrel, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Verkehrszeichen. Während der Unfallaufnahme konnten Beamte der Polizei Cloppenburg Alkoholgeruch feststellen. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Führerschein der Friesoytherin wurde beschlagnahmt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Lastrup - schwerer Diebstahl an einem LKW In der Nacht von Freitag, 08.03.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 09:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Auftrennen eines Maschendrahtzauns auf ein Firmengelände an der Straße Haßkamp in Lastrup. Hier entwendeten sie von einem LKW einen Lampenträger, sowie das vordere amtliche Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell