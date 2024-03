Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta für den 08./09.03.2024

Goldenstedt - Schwere räuberische Erpressung auf Verbrauchermarkt

Am Freitag, 08. März 2024, gegen 21:16 Uhr, kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung auf den Verbrauchermarkt in der Visbeker Straße, in 49424 Goldenstedt (OT: Lutten). Zur o.g. Zeit befanden sich zwei Mitarbeiter des Verbrauchermarktes nach Ladenschluss am Nebeneingang, als diese durch einen maskierten Täter, unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe, in den Markt zurückgedrängt wurden. Der unbekannte Täter forderte sie unter Vorhalt der Schusswaffe auf, sämtliches Scheingeld auszuhändigen und flüchtete mit dem Diebesgut in einem dunklen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wurde als ca. 170 cm groß beschrieben und trug eine dunkle Oberbekleidung. Er sprach flüssiges, akzentfreies Hochdeutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Damme - Brandsache

Am 08.03.2024 kam es in Damme, Osterdammer Straße 71 bei der dortigen Firma MTM aufgrund eines Funkenfluges zu einem Schwelbrand in einer Absauganlage. Es ist kein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden. Die Feuerwehren Damme und Borringhausen waren vor Ort.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 09.03.2024, 00:30 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Pkw die Koppelstraße in Neuenkirchen-Vörden, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem führte er den Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

