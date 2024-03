Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 08./09.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 08.03.2024 gegen 12:53 Uhr kam es in Cloppenburg, Ortsteil Stapelfeld, auf der Bundesstraße 213 zu einem Verkehrsunfall. Ein kleinerer LKW (vermutlich 7,5t) und eine 29-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen fahren in genannter Reihenfolge auf der Bundesstraße in Richtung Löningen. Als der LKW stark bremst, fährt die Löningerin mit ihrem PKW auf. Ihr Fahrzeug ist hierdurch nicht mehr fahrbereit. Es entsteht Sachschaden in geschätzter Höhe von 5000 Euro.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des LKW entfernt sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Ersten Ermittlungen ergeben, dass der LKW zuvor Zeugen wegen seiner unsicheren / riskanten Fahrweise aufgefallen sein könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Fällen einer Eiche Bereits im Zeitraum Freitag 01.03.2024 bis Montag 04.03.2024 wurde ein ca. 100 Jahre alter Eichenbaum, welcher im städtischen Eigentum steht, durch unbekannte Täter gefällt. Der Stamm und der Baumschnitt wurden entwendet. Tatort ist der Lankumer Ring in Cloppenburg.

Zeugen werden gebeten sich unter 04471-18600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell