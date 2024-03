Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel OT Osterloh - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 07. März 2024 um 13.35 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Lindern, die Garreler Straße in Fahrtrichtung Garrel. Als er beabsichtigte den vor ihm fahrenden Lkw-Fahrer, einen 52-Jährigen aus Garrel zu überholen, befand sich eine 26-jährige Friesoytherin mit ihrem Pkw und einer 54-jährigen Beifahrerin im Gegenverkehr. Es kam zunächst zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 83-Jährigen und dem Pkw der 26-Jährigen. Im weiteren Verlauf touchiert der Linderner den Lkw des Garrelers. Die 26-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, der 83-Jährige leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer und die Beifahrerin der Friesoytherin blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Die Feuerwehr Bösel war ebenfalls im Einsatz.

Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 07. März 2026, kam es gegen 11.20 Uhr auf dem Ellerbrooksweg zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-jährige Frau aus Barßel befuhr mit ihrem PKW die Ellerbrooksweg und wollte nach links in die Ammerländer Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 32-jährige PKW-Fahrerin aus Barßel, die die Ammerländer Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 32-Jährige leicht verletzt wurde. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 7000 Euro.

