Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Landkreis Vechta, Damme - ergänzende Pressemeldung nach einem Tötungsdelikt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Nachmittag des 05. März 2024 wurden Polizeibeamte und -beamtinnen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nach einem Notruf zu einem Wohnhaus in einer Wohnsiedlung in Damme gerufen. Dort konnte der 42-jährige Bewohner stark blutend und leblos aufgefunden werden. Ein Notarzt stellte den Tod fest (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5729055).

Am Vormittag des 06. März 2024 wurde der Leichnam des 42-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg gerichtsmedizinisch untersucht. Die Obduktion bestätigte, dass der 42-Jährige durch Fremdeinwirkung gestorben war. Hierdurch ließ sich der bereits bestehende Verdacht eines Tötungsdelikts innerhalb der Familie erhärten: Die 39-jährige Ehefrau des Verstorbenen steht im dringenden Tatverdacht, ihren Mann getötet zu haben. Gegen sie wurde auf Antrag des sachleitenden Oberstaatsanwalts ein Unterbringungsbefehl erlassen. Sie wurde noch am gestrigen Tage einer Haftrichterin vorgeführt und befindet sich jetzt in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat und die Motivlage sind nach wie vor Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Weitere Auskünfte können daher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell