Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Zeugenaufruf nach Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Zwischen Dienstag, 05. März 2024, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 06. März 2024, 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Lastruper Straße das Kennzeichenpaar eines grauen Ford Fiesta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Peheim - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Spiegelabdeckung

Zwischen Dienstag, 05. März 2024, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 06. März 2024, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Sperberstraße die Außenverkleidung eines linken Außenspiegels von einem grauen VW Sharan. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Zigaretten

Am Mittwoch, 06. März 2024, zwischen 07.30 Uhr und 18.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Verbrauchermarkt in der Lange Straße diverse Zigarettenschachteln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Urkundenfälschung/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 06. März 2024, gegen 12.25 Uhr, wurde in der Hagenstraße ein 48-jähriger Fahrer eines PKW-Anhänger-Gespanns aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er händigte den Beamten in diesem Zusammenhang einen ausländischen Führerschein aus, der Fälschungsmerkmale aufwies. Der Führerschein wurde sichergestellt. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - vergessener Kochtopf gerät in Brand

Am Mittwoch, 06. März 2024, gegen 13.10 Uhr, meldeten Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Bether Straße eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung eines 48-jährigen Mieters. Dieser war selber nicht vor Ort. Nach Betreten seiner Wohnung durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg, welche mit vier Fahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort war, wurde ein auf dem angestellten Herd vergessener Kochtopf festgestellt. Die Wohnung wurde durch die Einsatzkräfte gelüftet. Es entstand lediglich leichter Sachschaden am Herd. Personen wurden nicht verletzt.

Cloppenburg - Vater versteckt vor Verkehrskontrolle einen angerauchten Joint im Rucksack seines Sohnes

Am Mittwoch, 06. März 2024, wurde um 08.25 Uhr ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Kirchhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten nahmen aus dem Fahrzeug heraus deutlichen Cannabisgeruch wahr. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs und der persönlichen Sachen des 37-Jährigen sowie denen seines minderjährigen Sohnes, welcher sich mit im Fahrzeug befand, wurden im Rucksack des Jugendlichen Reste eines Joints aufgefunden. Diesen hatte der 37-Jährige offensichtlich kurz vor der Kontrolle im Auto geraucht und vor dem direkten Kontakt mit den Beamten im Rucksack seines Sohnes versteckt. Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Drogen-Vortest lieferte ein positives Ergebnis, sodass dem 37-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Jugendamt informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell