Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verdacht eines Gewaltdelikts

Am gestrigen Nachmittag, 05. März 2024, gegen 15.45 Uhr, wurden Polizeibeamte und -beamtinnen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nach einem Notruf zu einem Wohnhaus in einer Wohnsiedlung in Damme gerufen. Dort konnte der 42-jährige Bewohner stark blutend aufgefunden werden. Dieser war nicht ansprechbar und verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Einsatzörtlichkeit. Aufgrund der Auffindesituation geht die Polizei zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen von einem Gewaltdelikt aus. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen die 39-jährige Ehefrau des Verstorbenen. Sie ließ sich vor Ort widerstandslos festnehmen und befindet sich derzeit in behördlichem Gewahrsam. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die näheren Umstände zum Tatgeschehen sind bislang noch unklar, daher können derzeit keine weiteren Informationen mitgeteilt werden.

