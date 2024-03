Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 04. März 2024, 18.00 Uhr, und Dienstag, 05. März 2024, 08.50 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Moorstraße die Fensterscheibe eines Lagerhauses für Brautmoden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 05. März 2024, 16.10 Uhr, k am es auf dem Oldenburger Ring zu einem Verkehrsunfall: Eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg und ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus Moormerland befuhren den Oldenburger Ring in Fahrtrichtung Friesoythe. Im Streckenverlauf wollte der 71-Jährige nach links in die Straße Hinter der Burgwiese abbiegen. Dies erkannte die 21-Jährige zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck des Moormerländers auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 21-Jährigen nach rechts in einen angrenzenden Graben geschleudert. Die Cloppenburgerin blieb unverletzt. Der 71-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beträgt 7000 Euro.

