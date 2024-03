Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 03. März 2024, zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Pedelec eines 73-Jährigen aus Garrel von einem Schulhof in der Schulstraße. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein silbernes E-Bike der Marke RALEIGH, Modell Dover Impulse RXXL. Das Pedelec hat eine 8-Gang-Nabenschaltung und war beidseitig mit Gepäckträgertaschen ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Sporthalle

Zwischen Freitag, 01. März 2024, 19.00 Uhr, und Sonntag, 03. März 2024, 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Glaseinsatz der Tür zur Sporthalle an der Wallstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Emstek/Hoheging - Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, 05. März 2024, kam es gegen 06.55 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen: Eine 25-Jährige aus Quakenbrück befuhr mit ihrem PKW die B213 aus Hoheging kommend in Fahrtrichtung Emstek. Im Streckenverlauf beabsichtigte sie, nach links in den Birkenweg abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie ihr Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Osnabrück zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck der Quakenbrückerin auf. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision weiterer drei Fahrzeuge, sodass insgesamt fünf PKW beteiligt waren. Der entstandene Sachschaden beträgt 10450 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 05. März 2023, kam es um 15.00 Uhr auf dem Prozessionsweg zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-jährige Frau aus Cloppenburg befuhr mit ihrem Pkw den Prozessionsweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Als sie im Streckenverlauf linksseitig auf die Einfahrt einer Gemeinschaftspraxis abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 65-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus Cloppenburg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste dieser sein Kleinkraftrad ab, kam aufgrund der nassen Fahrbahn aber nicht zum Stillstand, sodass es zum Unfall kam. Der 65-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den verunfallten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1150 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell