Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 29. Februar 2024, 15.15 Uhr und Montag, 4. März 2024, 5.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen über 900 Liter Diesel aus sieben Arbeitsmaschinen sowie einer mobilen Tankstelle. Die Fahrzeuge standen im Tatzeitraum auf einem Acker im Ortsteil Campemoor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Diebstahl aus Keller

In der Zeit zwischen Freitag, 1. März 2024, 8.00 Uhr, und Samstag, 2. März 2024, 12.00 Uhr, betraten unbekannte Personen über eine unverschlossene Außentür den Keller eines Wohnhauses in der Straße Sperberwall. Von hier wurde eine Armbanduhr entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Februar 2024, 10.00 Uhr und Samstag, 2. März 2024, begaben sich bislang unbekannte Person auf das umzäunte Gelände eines Amphitheaters im Tiefen Weg und besprühten dort Wände und einen Container mit Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 4. März 2024, gegen 19.20 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Elektrokleinkraftfahrzeugs auf der Steinfelder Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 4. März 2024, um 10.30 Uhr, wollte ein 74-jähriger Autofahrer aus Steinfeld von einem Grundstück aus nach rechts auf die Lindenstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer aus Delmenhorst. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 4. März 2024, um 17.15 Uhr parkte ein Autofahrer seinen VW T-Roc auf einem Parkplatz an der Friedhofstraße. Als er um 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an seinem Pkw fest. Vermutlich hatte eine unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken eines Fahrzeugs den Schaden verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.000,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 4. März 2024, in der Zeit von 09.15 Uhr bis 16.45 Uhr wurde in der Kronenstraße ein silberfarbener Golf, der auf dem dortigen Parkplatz abgestellt war, an der Stoßstange und am Heck beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

