Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Versuchter Einbruch In der Zeit zwischen Freitag, 1. März 2024, 13.45 Uhr, und Montag, 4. März 2024, 7.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Kindergarten in der Bunner Straße ein, jedoch ohne etwas zu entwenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen. Löningen - Einbruch In der Zeit zwischen Samstag, 2. März 2024, 12.00 Uhr ...

mehr