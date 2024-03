Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 1. März 2024, 13.45 Uhr, und Montag, 4. März 2024, 7.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Kindergarten in der Bunner Straße ein, jedoch ohne etwas zu entwenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 2. März 2024, 12.00 Uhr und 4. März 2024, 9.00 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Tabbenstraße eingebrochen. Hierbei wurden persönliche Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 3. März 2024, 20.30 Uhr und Montag, 4. März 2024, 8.00 Uhr, wurde die Heckscheibe eines Audi A 5 Cabriolet eingeschlagen. Das Fahrzeug stand in der Tilsiter Straße auf einem dortigen Grundstück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 4. März 2024, gegen 7.55 Uhr, fuhr eine 41-jährige Autofahrerin aus Löningen auf der Lastruper Straße in Richtung Bunnen. Hier zog der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts, woraufhin die Autofahrerin gegenlenkte und in einen Graben fuhr. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Straße zum Stehen. Dabei wurde auch eine Telefonmast beschädigt. Die Autofahrerin und ein mitfahrendes Kind wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 4. März 2024, um 16.14 Uhr, fuhr ein jugendlicher Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg auf der Löninger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Dabei fuhr der Pedelec-Fahrer im Kreuzungsbereich über eine für ihn rote Ampel. In der Folge kam es zum Verkehrsunfall mit einer 20-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt.

Garthe/Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 4. März 2024, gegen 19.15 Uhr, kam es in der Straße Garther Heide im Begegnungsverkehr zu einem Spiegelunfall zwischen einem VW Transporter und einem Renault Trafic. Der beteiligte Verkehrsteilnehmende im Renault entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell