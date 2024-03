Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, dem 03. März 2024 kam es gegen 10.00 Uhr in Höhe eines Fitness-Studios an der Von-Dorgelo-Straße zu einer Unfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW Caddy mit Vechtaer Kennzeichen nahm einem 41-jährigen Mann aus Lohne zunächst die Vorfahrt. Der 41-Jährige war zu diesem Zeitpunkt fußläufig auf dem Geh-/Radweg entlang der Steinfelder Straße in Richtung Lohne unterwegs. Vor sich her schob er einen Kinderanhänger (sog.: Jogger) des Herstellers THULE, Modell Chariot. In diesem befanden sich seine beiden Kleinkinder. In Höhe des Fitnessstudios bog der Caddy-Fahrer unvermittelt von der Steinfelder Straße über den Geh-/Radweg in die Von-Dorgelo-Straße ein, sodass der 41-Jährigen mit seinem Jogger in die Einfahrt des Fitnessstudios ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als der Fahrer des Caddys aufgrund des aus Lohne kommenden Verkehrs nicht in Richtung Steinfeld abbiegen konnte, setzte er sein Fahrzeug zurück. Hierbei stieß er gegen den Aufprallschutz und die Radstütze des Joggers, woraufhin dieser umkippte. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt in Fahrtrichtung Steinfeld. Die Kleinkinder blieben unverletzt. Am Jogger entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere anwesende Gäste des Fitnessstudios, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Lohne in Verbindung zu setzen. Tel.: (04442) 808460.

Vechta - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Am Dienstag, 05. März 2024, kam es gegen 11.30 Uhr in einem Schuhgeschäft an der Falkenrotter Straße zu einem Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau entwendetenn mehrere Paar Schuhe und flüchteten anschließend fußläufig. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Mann:

sehr hohe Stirn (Halbglatze), dunkle, kurze Haare, dunkler Bart, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, grauem Pullover und dunklen Jeans.

Frau:

dunkle, lange Haare, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, weinroter Hose und weißen Sneakern. Über der rechten Schulter trug sie eine schwarze Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 02. März 2024, kam es zwischen 20.00 Uhr und 24.00 Uhr in der Marktstraße zum Diebstahl eines Pedelec: Bislang unbekannte Täter entwendeten das E-Bike eines 29-Jährigen aus Lohne. Das Pedelec war im Tatzeitraum vor einer Gaststätte abgestellt. Es handelt sich bei dem entwendeten E-Bike um ein graues Pedelec des Herstellers KALKHOFF, Modell Endeavour. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll. Es verfügt über eine Kettenschaltung. Schutzbleche und Sattel sind schwarz. Auf dem Rahmen befindet sich ein weißer Sticker mit Angabe der Seriennummer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 8080460 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 05. März 2024, kam es gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße zum Diebstahl einer Geldbörse: Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Taxi (VW Sharan) die Geldbörse der 70-jährigen Fahrerin samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 8080460 entgegen.

Goldenstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 02. März 2024, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr, wurde in Goldenstedt, Visbeker Straße, ein grauer Mercedes-Benz "Vito" am linken Heck beschädigt. Der Pkw war auf einem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 3000,00 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter der Telefon-Nummer 04444-96722-0 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Montag, 04. März 2024, kam es gegen 10.15 Uhr auf der Bundesautobahn BAB1 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer eines hellen PKW mit Auricher Kennzeichen und ein 34-jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit Überbreite befuhren die BAB 1 in Fahrtrichtung Oldenburg/Bremen. Im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Lohne/Dinklage touchierte der PKW-Fahrer während eines Überholvorgangs die hintere linke Seite des Aufliegers im Bereich der Warntafel und der Befestigungsstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Anschließend entfernt sich der PKW-Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Auf dem Beifahrersitz soll nach Angabe des Geschädigten eine Frau mit langen blonden Haaren gesessen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442 808460 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 04. März 2024, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 05. März 2024, 12.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Lichtzeichenanlage der absenkbaren Absperrpfosten an der Bremer Straße in Vechta beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 2000,00 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen.

