Polizei Braunschweig

POL-BS: Zusammenstoß mehrerer Radfahrer - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ottmerstraße, 22.11.2023, 18:30 Uhr

Braunschweigerin bei Fahrradunfall verletzt

Am Mittwochabend fuhr eine 43-jährige Braunschweigerin auf dem rechtsseitigen Radweg auf der Straße "St. Leonhard" von der Stadthalle in Richtung Bahnhof. In Höhe der Ottmerstraße kreuzten drei Männer, die von links aus der Schillstraße kamen, ihren Weg. Trotz eines Ausweichmanövers der drei Männer musste die Dame eine Vollbremsung machen und stürzte in Folge. Bei dem Sturz verletzte sie sich so sehr, dass sie vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Ohne die Personalien auszutauschen oder die Polizei hinzu zu ziehen, gingen die Unfallbeteiligten anschließend getrennte Wege.

Erst am Folgetag meldete sich die Frau bei der Polizei, um den Unfall zur Anzeige zu bringen.

Die Polizei sucht nun nach den drei Radfahren sowie weiteren potenziellen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell