POL-BS: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kanzlerfeld

21.11.23, 22.00 Uhr

Unbekannter erbeutet Geldbörse und Mobiltelefon

Am späten Dienstagabend ist es im Kanzlerfeld, an einem Spielplatz am Theodor-Francke-Weg zu einer Raubstraftat gekommen.

Dabei hat sich ein 20-Jähriger mit einem Kumpel im Bereich des Spielplatzes aufgehalten, als ein bislang Unbekannter auf ihn zugekommen sei und ihn unvermittelt mit Pfefferspray attackiert habe. Im Weiteren habe der Unbekannte mit einem Schlagstock auf den 20-Jährigen eingeschlagen, woraufhin er zu Boden gestürzt sei. Auf dem Boden liegend habe der Täter noch weiter auf das Opfer eingeschlagen. Dann sei er geflüchtet.

Anschließend habe der 20-Jährige den Verlust seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons festgestellt. Sein Kumpel habe bei dem Angriff ebenfalls Pfefferspray in die Augen bekommen und wurde dahingehend beeinträchtigt.

Der Täter konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Der 20-Jährige wurde durch einen Rettungswagen zwecks Behandlung seiner Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Schwerem Raub eröffnet.

Es werden nun Zeugen gesucht, die hinsichtlich der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 entgegen.

