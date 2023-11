Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte - Neue Masche

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt, 20.11.2023, 10:30 Uhr

Bedrohung vorgegaukelt und Sachwerte erlangt

Am Montagvormittag erhielt eine 82-jährige Braunschweigerin gegen halb Elf einen Telefonanruf. Ein Mann gab sich als Angehöriger der Kriminalpolizei aus und berichtete der Seniorin, dass sie bedroht wurde. Demnach will die Polizei zwei von drei Verdächtigen bereits festgenommen haben. Der Dritte habe einen Revolver und sei noch auf freiem Fuß. Schließlich wurde die Dame nach dem Besitz von Bargeld, Goldbarren und Schmuck befragt. Als sie dies bejahte, wurde durch den falschen Polizeibeamten angekündigt, dass ein Kollege von ihm zu der Dame kommt, um die Wertgegenstände abzuholen. Nachdem die Gegenstände bei der Dame abgeholt wurden, rief sie der erste Täter erneut an, um sich nach dem Wert der Sachen zu erkundigen. Als er daraufhin keine Antwort bekam, wurde das Gespräch beendet.

Die Seniorin rief anschließend selbst bei der richtigen Polizei an, wo sich die Tat als Betrug herausstellte. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Polizei weist darauf hin, dass niemals eine Abholung von Geld oder Wertgegenständen durch Polizeibeamte erfolgt. Betrügerische Handlungen lassen sich durch diesen Umstand zweifelsfrei also solche identifizieren.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell