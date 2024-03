Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Ortsteil Hausstette- Illegale Müllentsorgung

In der Zeit von Freitag, 01. März 2024, bis Dienstag, 05. März 2024, entsorgten unbekannte Täter in einem Waldstück in Hausstette "Im Neuen", bzw. "Zum Kämpscherfeld" ein komplettes Schlaf-/Wohnzimmer. Die Möbelstücke wurde in Einzelteile zerlegt und im Waldstück entsorgt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell