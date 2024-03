Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl von Kupferkabel im großen Stil

Zwischen Freitag, 16. Februar 2024, 10.00 Uhr, und Freitag, 01. März 2024, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Betriebsgelände eines Kabelwerkes in der Ostermoorstraße mehrere Tonnen Kupferkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Bösel - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 06. März 2024, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse samt Inhalt einer 35-jährigen Frau aus Bösel. Diese befand sich im Tatzeitraum in einem Textiliengeschäft an der Friesoyther Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 06. März 2024, kam es gegen 14.25 Uhr auf einem Parkplatz in der Willohstraße zu einem Unfall. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer befuhr einen dortigen Parkplatz und verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte im Anschluss mit dem Fahrzeug eines 47-Jährigen aus Friesoythe. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-Jährige massiv unter Alkoholeinfluss stand. Eine Kontrolle seiner Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 2,16 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug des 18-Jährigen, sowie auch das des 47-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 12300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell