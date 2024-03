Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 07. März 2024, hielt sich eine 78-jährige Frau aus Löningen in einem Geschäft in der Angelbecker Straße auf, um Einkäufe zu tätigen. Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse samt Inhalt fehlte. Durch die Täter wurde im Anschluss mit der EC-Karte der Geschädigten Geld von deren Konto abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 05. März 2024, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter am Alten Stadttor das E-Bike einer 74-jährigen Cloppenburgerin. Das Pedelec ist vom Hersteller KTM, hat einen schwarzen Rahmen mit einem auffällig orangen Streifen und verfügt über eine Kettenschaltung. Schutzbleche, Sattel, Lenkergriffe und Felgen sind schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - couragierte 20-Jährige schlägt zwei junge Männer in die Flucht

Am Dienstag, 05, März 2023, gegen 19.00 Uhr, wurde eine 20-jährige Cloppenburgerin an der Kreuzung Am Alten Wasserwerk darauf aufmerksam, dass zwei Männer augenscheinlich eine Jugendliche bedrängten. Als die 20-Jährige sich einmischte, wurde sie nach eigenen Angaben von den beiden Männern geschlagen. Sie setzte sich zur Wehr und konnte die Männer so in die Flucht schlagen. Diese entfernten sich über den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in unbekannte Richtung. Die Jugendliche wurde von der 20-Jährigen im Anschluss bis zum Bahnhof begleitet. Dort wurde sie von einer Freundin abgeholt, die sie nach Hause brachte. Die 20-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die 20-jährige beschrieb die beiden Täter unter anderem wie folgt: Beide Täter sollen circa 16 bis 25 Jahre alt gewesen sein, einen Vollbart getragen sowie fehlerhaftes Deutsch gesprochen haben. Beide Männer seien von schlanker Statur gewesen. Einer der beiden Männer sei circa 190 cm groß und schwarz gekleidet gewesen. Zudem habe er schlanke Finger gehabt. Der zweite männliche Täter sei circa 175 cm groß und ebenfalls schwarz gekleidet gewesen. Auf seinem Pullover soll sich im Bereich der linken Brust ein silbernes Motiv befunden haben. Die augenscheinlich Jugendliche war der 20-Jährigen unbekannt. Sie sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich für weitere Hinweise bei der Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 zu melden.

