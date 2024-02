POL-PDPS: Einbrecher in Waldorfkindergarten auf frischer Tat ertappt

Hauenstein (ots) - Am Fastnachtsdienstag, 13.02.2024, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr befuhr ein Sattelzug, bestehend aus grüner Zugmaschine und weißem Anhänger die Burgstraße in Hauenstein in Fahrtrichtung Weißenburger Straße/Hauptstraße. An der Einmündung zur Weißenburger Straße/Hauptstraße wollte der Sattelzug nach rechts in Richtung Lug abbiegen. Hierbei streifte er mit seinem Anhänger ein Verkehrsschild ...

mehr