Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots)

Am Fastnachtsdienstag, 13.02.2024, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr befuhr ein Sattelzug, bestehend aus grüner Zugmaschine und weißem Anhänger die Burgstraße in Hauenstein in Fahrtrichtung Weißenburger Straße/Hauptstraße. An der Einmündung zur Weißenburger Straße/Hauptstraße wollte der Sattelzug nach rechts in Richtung Lug abbiegen. Hierbei streifte er mit seinem Anhänger ein Verkehrsschild welches hierdurch an die Hauswand der Hauptstraße 26 stieß und dort einen Sachschaden verursachte. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1200.- Euro belaufen. Im Anschluss stieg der Fahrzeugführer aus und schaute nach dem Schaden an dem Schild und der Hauswand. Ein Zeuge konnte dies beobachten und sprach den Unfallverursacher auf den Unfall an. Dieser erklärte, dass nichts passiert sei und entfernte sich vom Unfallort. Der Zeuge konnte das Teilkennzeichen BOL-DL ??? ablesen. Der flüchtende Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, mitteleuropäischer Phänotyp, schwarze kurze Haare, Bart, ca. 1,65m groß. Zeugen möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 in Verbindung setzen. /pidn

