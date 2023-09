POL-RT: Polizeiposten Berkheim-Zollberg mit neuer Telefonnummer (ES)

Reutlingen (ots) - Haigerloch (ZAK): Zu weit links gefahren Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen mit einem Auto zusammengestoßen. Gegen acht Uhr bog eine 35 Jahre alte VW-Lenkerin von der Hohenbergstraße nach rechts in die Hohenzollernstraße ab. Aufgrund eines auf der Hohenzollernstraße entgegenkommenden Radfahrers hielt sie daraufhin an der spitz zulaufenden Einmündung an. Der 51 Jahre alte Radler, der offenbar ...

mehr