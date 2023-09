Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Katze ausgesetzt; Einbrüche; Brand

Reutlingen (ots)

Radfahrer kollidiert (Zeugenaufruf)

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagabend in der Straße Im Wasen zusammengestoßen. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 22.10 Uhr die Straße Im Wasen in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Feuerwache kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Der 31-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radler soll daraufhin weitergefahren sein. Auch der 31-Jährige fuhr zunächst weiter und verständigte später die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Radler geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Münsingen (RT): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein jugendlicher Motorrollerfahrer ist am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 20.45 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Münsingen das mit zwei Personen besetzte Zweirad auf der K 6769 bei Apfelstetten fahrend fest und gab entsprechende Anhaltesignale. Der Fahrer ignorierte sowohl das Blaulicht und die Leuchtschrift sowie in der Folge auch eine Lautsprecherdurchsage und fuhr in Richtung Münsingen weiter. Auf Höhe der Klinik bog er nach rechts auf einen Rad- und Fußweg ab, worauf das Einsatzfahrzeug stoppen musste. Der Rollerfahrer wollte anschließend auf die Straße Obere Linde wechseln. Dort hatte sich ein zweiter, zur Unterstützung ausgerückter Streifenwagen positioniert, weshalb der Aprilia-Lenker links an diesem vorbeifahren wollte. Dabei kollidierte er mit dem rechten Heck der E-Klasse, worauf beide Personen mit dem Roller stürzten. Ihnen gelang zunächst zu Fuß die Flucht in ein nahegelegenes Wohngebiet. Noch am selben Abend kam der 15-jährige Sozius persönlich zum Polizeirevier Münsingen. Auch der 16 Jahre alte Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Beide Jugendliche hatten leichte Verletzungen erlitten und sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der dem 15-Jährigen gehörende Motorroller getunt gewesen sein. Der Blechschaden an der Aprilia sowie dem Streifenwagen dürfte sich auf insgesamt circa 5.500 Euro belaufen. (mr)

Esslingen (ES): Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend zu einem Gartengrundstück in der Kreuzstraße ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen zufolge war dort gegen 17 Uhr Grünschnitt verbrannt worden. Das Feuer breitete sich daraufhin auf eine Fläche von circa 10 x 30 Meter aus. Es wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. (rd)

Neuffen (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Einbrecher sind zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 2.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Eichbergstraße eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sich die Täter über eine nicht verschlossene Garage Zutritt zu dem angrenzenden Wohnhaus verschafft und daraus von den anwesenden Bewohnern unbemerkt Handys und ein Tablet im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Nachdem eine Bewohnerin gegen 2.30 Uhr zwei ausländisch sprechende, dunkel gekleidete Männer vor dem Haus bemerkte und das Licht eingeschaltet hatte, flüchteten die beiden zu Fuß bzw. mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die am Abend oder in der Nacht verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuffen, Telefon 07025/911690 zu melden. (rd)

Esslingen (ES): Blinker gesetzt? - Zeugen zu Unfall gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag ein Motorroller-Lenker ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden ist. Der 46-Jährige war mit seinem Roller kurz nach 16.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Wielandstraße in Richtung Hirschlandkopf unterwegs. Im Anschluss wollte er der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Rotenackerstraße folgen. Hierbei kam es zur Kollision mit der Mercedes-Benz C-Klasse eines 27 Jahre alten Mannes. Dieser wollte ihn überholen und geradeaus in die Kennenburger Straße weiterfahren. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich der Rollerlenker und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 1.100 Euro entstanden. Da bislang unbekannt ist, ob der 46-Jährige den Blinker gesetzt hatte oder nicht, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich zu melden. (ms)

Esslingen (ES): Perserkatze ausgesetzt (Zeugenaufruf)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen ermittelt derzeit nach dem bislang unbekannten Besitzer einer Perserkatze, der sein Tier am Donnerstag, vermutlich in der Zeit zwischen acht Uhr und 12.15 Uhr, in Esslingen ausgesetzt hat. Eine Tierklinik meldete sich bei der Polizei und berichtete, dass die Tierrettung ihnen eine verwahrloste, cremefarbene Perserkatze gebracht hatte. Die Mitarbeiter der Tierrettung hatten den Kater nach dem Hinweis eines Mannes in einem verknoteten, pinkfarbenen Stoffbeutel mit hellen Griffen in der Hegensberger Straße in der Nähe der Abzweigung Rostocker Straße aufgefunden. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. (ms)

Aichtal (ES): Radlerin gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Radlerin beim Sturz von ihrem Pedelec am Donnerstagmittag in Aich erlitten. Eine 67-Jährige wollte kurz vor 14 Uhr mit einem VW Golf von der Gartenstraße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Straße zur Rudolfshöhe abbiegen. Hierbei übersah sie zwei von links kommende und bergabwärts in Richtung Grötzinger Straße fahrende Radlerinnen. Eine 66-Jährige verlor beim Abbremsen die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte zu Boden. Ihre Begleiterin konnte glücklicherweise ohne Kollision mit dem Pkw anhalten. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur Untersuchung in eine Klinik. (ms)

Unterensingen (ES): Radfahrer contra Pkw

Ein Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Der 26 Jahre alte Radler befuhr gegen sieben Uhr die Austraße in Richtung Nürtinger Straße. An der Kreuzung der Grabenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 52-jährigen Daimler-Lenkers. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte der 26-Jährige und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (jp)

Straßberg (ZAK): Mit E-Scooter gestürzt

Aus unbekannter Ursache ist ein E-Scooter-Fahrer am Donnerstagabend gestürzt. Der 41-Jährige war mit dem Fahrzeug gegen 19.20 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Hierbei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am E-Scooter wird auf etwa 250 Euro geschätzt. (mr)

Burladingen (ZAK): Unfall mit drei jugendlichen Rollerfahrern

Ein Unfall mit drei jugendlichen Motorroller-Lenkern hat sich am Donnerstagmittag in der Burladinger Hauptstraße ereignet. Die Jungs waren gegen 13.10 Uhr auf ihren Zweirädern unterwegs, als ein 16-Jähriger mit seinem Roller abbremste, um nach rechts in die Pfarrgasse abzubiegen. Einer der beiden gleichaltrigen Freunde fuhr ihm hinten auf, der andere konnte noch ausweichen, blieb aber am Fußraster hängen. Einer der 16-Jährigen musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Einer der Jungs wurde an der Unfallstelle versorgt. Der dritte Jugendliche blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An den Rollern war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Balingen (ZAK): Fußgängerin verletzt

Eine verletzte Fußgängerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag in der Caspar-Nagel-Straße im Stadtteil Engstlatt ereignet hat. Gegen 11.15 Uhr fuhr eine 87-jährige Mercedes-Lenkerin gegen einen abgestellten Skoda Octavia, wodurch dieser nach hinten geschoben und mit der 53-Jahre alten Besitzerin des Fahrzeugs kollidierte. Hierdurch wurde die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt und musste nach medizinischer Behandlung und Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 6.000 Euro geschätzt. (jp)

Balingen (ZAK): Angebranntes Essen

Angebranntes Essen in einer Mikrowelle hat am Donnerstagvormittag in einer Schule in der Jakob-Beutter-Straße für Aufregung gesorgt. Gegen zehn Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil ein Brandmelder ausgelöst hatte und im Anschluss die Schule evakuiert wurde. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Ursache schnell identifizieren, sodass der Schulbetrieb wiederaufgenommen werden konnte. (jp)

Hechingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Schloßackerstraße eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 16.15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Darin suchten sie nach Stehlenswertem und entkamen anschließend ungesehen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. (rd)

Balingen (ZAK): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine elfjährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Behrstraße erlitten. Eine 62-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrem VW Lupo auf der Behrstraße stadteinwärts unterwegs. Im Bereich einer dortigen Schule übersah sie das für sie geltende Rotlicht einer Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam, die in diesem Moment die Straße überquerte. Die Elfjährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

