POL-F: 231121 - 2113 Frankfurt - Nordend-West: Sachbeschädigung an Fahrzeug und Wohnung - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(be) Am Abend des 20.11.2023 beschädigten Unbekannte in der Zeißelstraße sowohl den Pkw als auch den Wohnungseingang eines Frankfurters.

Zunächst nahmen sie sich den Pkw vor, der in der Tiefgarage geparkt war. Dort schlugen sie mehrere Scheiben ein und zerstörten einen Seitenspiegel. Anschließend schütteten sie durch die jetzt offenen Fenster weiße Farbe in den Innenraum. Da dies offenbar nicht genug war, verschafften sie sich auch noch Zutritt zum Treppenhaus des Wohnhauses. Dort beschmierten sie gegen Mitternacht die weiße Wohnungstür mit roter Farbe und warfen einen Hammer durch das Oberlicht ins Innere.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 755-10300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

